В Великобритании запустили суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг

Крупнейший в мире нейроморфный суперкомпьютер запустили в работу. Он разработан по принципу работы человеческого мозга и оснащен процессором с одним миллионом ядер. Суперкомпьютер впервые включили 2 ноября.

Об этом сообщается на сайте Манчестерского университета, который занимался созданием суперкомпьютера.

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Миллионная процессорная архитектура “Spiking Neural Network Architecture” или “SpiNNaker” способна выполнять более 200 миллионов действий в секунду, причем каждый из ее чипов имеет 100 миллионов подвижных частей.

20 лет понадобилось ученым на разработку концепции кластера, и еще 10 лет – на сборку устройства. Всего было потрачено 15 миллионов фунтов стерлингов. Проект изначально финансировала Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), а теперь его также поддерживает европейский проект Human Brain Project (HBP). SpiNNaker уникален, поскольку, в отличие от обычных компьютеров, он не передает большие объемы информации из пункта А в пункт Б с помощью стандартной сети. Вместо этого он наследует архитектуру массивной параллельной коммуникации мозга, посылая миллиарды малых объемов информации в тысячах разных направлений одновременно.

Разработчики говорят, что в первую очередь этот суперкомпьютер нужен нейробиологам, чтобы лучше понять, как функционирует мозг человека.

Профессор университета Стив Фарбер рассказал: “Нейробиологи теперь могут использовать SpiNNaker для разгадки некоторых секретов работы человеческого мозга путем проведения беспрецедентных крупномасштабных симуляций. Также он работает как нейронный симулятор в реальном времени, что позволяет робототехникам создавать крупномасштабные нейронные сети для мобильных роботов, чтобы те могли двигаться и говорить”.