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В Тернополе отменили повышение тарифов на проезд

В Тернополе отменили повышение тарифов на проезд

Жители Тернополя таки добились, чтобы городской совет отменил свое решение о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

Тарифы отменили после сегодняшнего блокирования городского совета и общения активистов с городским головой Сергеем Надалом.

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«Городской совет в скором времени обнародует детальные расчеты относительно себестоимости проезда. Мы также закажем проведение независимой аудиторской проверки. Мы провели заседание исполкома, где и приняли решение об отмене повышенных тарифов. Жители города смогут ездить по старым тарифам уже с завтрашнего утра», – прокомментировал Надал.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября тариф на проезд в общественном транспорте Тернополя был повышен до 8 грн в троллейбусе и 9 грн – в маршрутном автобусе.
По материалам УКРИНФОРМ
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