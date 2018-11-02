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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За истекшую неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, за неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,34 грн до 28,16 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,19/28,22 до 28,08/28,11 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,10/28,33 до 27,99/28,21 (-0,4%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

В октябре на наличном и межбанковском рынке снизился спрос на валюту, а ее предложение увеличилось благодаря агропромышленному сектору и населению, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за октябрь.

Кроме того, настроения на валютном рынке улучшились из-за новости о возобновлении сотрудничества с Украины с МВФ.

В октябре регулятор сохранил присутствие на валютном рынке, и это также способствовало снижению волатильности курса гривны.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать снижения доллара к гривне.

“К концу недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,0 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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