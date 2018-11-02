General Motors представил свои электровелосипеды

Компания General Motors представил два велосипеда на электрических двигателях.

Обе модели — компактная и складная — поступят на рынок в 2019 году.

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Компания не раскрывает деталей конструкции, а также конкретных планов по продажам велосипедов, и не сообщает, можно ли будет купить их в рознице или только использовать по подписке.

GM обещает, что велосипеды будут оснащены системой интернета вещей — аналогичной той, которую компания использует в своих автомобилях.

По словам представителя GM, компания рассчитывает выйти за рамки своей традиционной бизнес-модели по продаже транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания и сделать ставку на электрификацию.

Также компания объявила конкурс названий для велосипедов с призовым фондом в $19 тысяч. Победитель получит $10 тысяч, а ещё девять финалистов — по $1 тысяче.