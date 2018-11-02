«Русал» Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию

Совет директоров Rusal принял решение перерегистрировать компанию с острова Джерси в Россию.
Об этом говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже, передает «Дождь».
В нем отмечается, что после тщательного обсуждения совет директоров решил, что «это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров».
Теперь компания должна договориться с властями России и фондовыми биржами, поменять английское название на русское, и привести документы в соответствие с российским законодательством.
Кроме того, совет директоров Rusal назначил гендиректором компании Евгения Никитина.
С 24 мая он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. 2 ноября другая компания российского бизнесмена Олега Дерипаски En+ отказалась от перехода под юрисдикцию Кипра.
Такое решение было принято в соответствии с планом по выводу компании из-под санкций.
Справка Finance.ua:
- Дерипаска и подконтрольные ему компании еще в апреле попали под санкции США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести с ними дела.
- В конце сентября Минфин США продлил до 12 ноября крайний срок, до которого американские инвесторы должны завершить транзакции с En+ и Rusal.