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«Русал» Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию

«Русал» Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию

Совет директоров Rusal принял решение перерегистрировать компанию с острова Джерси в Россию.

Об этом говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже, передает «Дождь».

В нем отмечается, что после тщательного обсуждения совет директоров решил, что «это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров».

Теперь компания должна договориться с властями России и фондовыми биржами, поменять английское название на русское, и привести документы в соответствие с российским законодательством.

Кроме того, совет директоров Rusal назначил гендиректором компании Евгения Никитина.

С 24 мая он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. 2 ноября другая компания российского бизнесмена Олега Дерипаски En+ отказалась от перехода под юрисдикцию Кипра.

Такое решение было принято в соответствии с планом по выводу компании из-под санкций.

Справка Finance.ua:

  • Дерипаска и подконтрольные ему компании еще в апреле попали под санкции США, которые запрещают американским физическим и юридическим лицам вести с ними дела.
  • В конце сентября Минфин США продлил до 12 ноября крайний срок, до которого американские инвесторы должны завершить транзакции с En+ и Rusal.
По материалам Дождь
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