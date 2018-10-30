Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

Блокчейном стали интересоваться больше, чем криптовалютами

Блокчейном стали интересоваться больше, чем криптовалютами

По данным Google Trends, осенью количество запросов со словом «Blockchain» выросло по отношению к запросам со словом «Cryptocurrecy» (криптовалюта – англ.).

В первый раз технология распределенного реестра обогнала по популярности цифровые деньги в июле 2018 года.

Читайте также: Совершен первый звонок через блокчейн

В данном случае не известно общее количество запросов, информация отображает только их соотношение. Динамика показывает значительное снижение интереса пользователей к блокчейн-индустрии.

Слово «Bitcoin» в поисковике вбивают в 10 раз чаще, чем «Blockchain» и «Cryptocurrecy» вместе взятые. Ранее выяснилось, что количество поисковых запросов, связанных с криптовалютами, снизилось на 93% с декабря прошлого года.

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина