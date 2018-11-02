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S7 Space разработает космический грузовик

S7 Space разработает космический грузовик

Российская аэрокосмическая компания S7 Space разработает собственный космический грузовик.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Сейчас космический грузовик есть только у компании SpaceX — летательный аппарат Dragon уже дважды совершил полет на орбиту. В 2018 году испытания Dragon выйдут на новый уровень. Как ранее писал «Хайтек», в ближайшие месяцы SpaceX начнет серию испытаний космического такси, которое в будущем будет доставлять астронавтов НАСА на орбиту. Компания Маска заключила с агентством контракт на проведение пилотируемых полетов.

В сентябре S7 пообещала создать многоразовую ракету-носитель, которая будет запускаться с плавучего космодрома «Морской старт», «быстрее, чем за пять лет». Это меньше, чем заняло создание аналогичного летательного аппарата у SpaceX Илона Маска, отмечалось в заявлении компании.

Ранее Роскосмос поручил конструкторскому бюро «Арсенал» создать космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса, предназначенный для межорбитальной траспортировки грузов. Он разрабатывается структурами Роскосмоса и Росатома с 2011 года. В будущем ядерный двигатель, протестированный на буксире, может быть установлен на российские космические аппараты для исследования Луны и других космических тел.

По материалам РИА Новости Украина
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