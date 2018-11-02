S7 Space разработает космический грузовик

Российская аэрокосмическая компания S7 Space разработает собственный космический грузовик.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Сейчас космический грузовик есть только у компании SpaceX — летательный аппарат Dragon уже дважды совершил полет на орбиту. В 2018 году испытания Dragon выйдут на новый уровень. Как ранее писал «Хайтек», в ближайшие месяцы SpaceX начнет серию испытаний космического такси, которое в будущем будет доставлять астронавтов НАСА на орбиту. Компания Маска заключила с агентством контракт на проведение пилотируемых полетов.

В сентябре S7 пообещала создать многоразовую ракету-носитель, которая будет запускаться с плавучего космодрома «Морской старт», «быстрее, чем за пять лет». Это меньше, чем заняло создание аналогичного летательного аппарата у SpaceX Илона Маска, отмечалось в заявлении компании.

Ранее Роскосмос поручил конструкторскому бюро «Арсенал» создать космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса, предназначенный для межорбитальной траспортировки грузов. Он разрабатывается структурами Роскосмоса и Росатома с 2011 года. В будущем ядерный двигатель, протестированный на буксире, может быть установлен на российские космические аппараты для исследования Луны и других космических тел.