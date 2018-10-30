BMW показала новый кабриолет 8 Series (видео)

Компания BMW показала новое поколение кабриолета 8 Series. Топовая версия автомобиля M850i xDrive оснащена 530-сильным твин-турбо мотором V8 и расширенным списком опций помощи водителю. Он включает, в том числе, интеллектуального персонального ассистента BMW.

Габариты кабриолета и купе 8 Series практически идентичны, и предусматривают длину – 4843 мм, ширину – 1902 мм и высоту – 1339 мм. Колесная база достигает 2822 мм. Вместительность багажного отделения составляет 350 л при закрытой крышке.

Передняя часть автомобиля привлекает внимание большими воздухозаборниками. Базовая модель оснащена фарами BMW Laserlight с системой автоматического управления дальним светом Selective Beam. Она работает на расстоянии до 600 метров.

Также в наличии система BMW Live Cockpit Professional с поддержкой навигации и мультимедийная система с цифровой 12,3-дюймовой приборной панелью.

Под капотом кабриолета 4,4-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8, выдающий 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. До “сотни” авто разгоняется за 3,8 секунды.