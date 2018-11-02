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Мальта хочет узаконить гражданство для роботов

Мальта хочет узаконить гражданство для роботов

Власти Мальты рассматривают возможность предоставления гражданства работам.

Об этом на пресс-конференции по запуску Национальной стратегии по искусственному интеллекту Мальты сказал парламентский секретарь по вопросам финансов, цифровой экономики и инноваций Силвио Шембри.

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“Мальта рассматривает возможность выдачи гражданства роботам”, – сказал он.

По его словам, в настоящее время мальтийская власть изучает вопрос создания пилотного проекта для предоставления гражданства для роботов.

Если страна все же решит выдавать гражданство роботам, это откроет ей доступ к Европейскому Союзу.

По материалам УКРИНФОРМ
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