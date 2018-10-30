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В Норвегии появятся первые роботы-почтальоны

В Норвегии появятся первые роботы-почтальоны

Норвежская почтовая служба Posten договорилась о партнерстве с американской фирмой Mobility в сфере робототехники.

Роботы движутся со скоростью 6 Км/ч и доставляют корреспонденцию к дверям дома.

Posten обещает “экономию средств и компенсацию потерь”, а также планирует “резко уменьшить объемы почты”.

Робот-почтальон напоминает ящик на колесах, который передвигается со скоростью 6 км/ч и потенциально может доставлять почту по 100 адресам в день.

Перед тем, как подъехать к дому, робот отправит получателю сообщение через специальное приложение. В нем будет код, который открывает отсек с почтой или посылкой. Как только робот доставит всю почту, он вернется в ближайшее почтовое отделение, чтобы зарядить батареи и дождаться, пока в него загрузят новую порцию почтовых отправлений.

“Наши роботы позволят Почте Норвегии компенсировать потерю доходов, связанную с резким уменьшением объемов почты. Более того, можно будет заработать на доставке бандеролей и посылок”, — полагают представители Mobility.

По материалам НВ
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