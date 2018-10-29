Мининфраструктуры предложило отнести к универсальным почтовым услугам посылки до 2 кг

Министерство инфраструктуры Украины разработало текст законопроекта, который вносит изменения в закон о «О почтовой связи», в частности, предлагая отнести к универсальным почтовым услугам пересылку почтовых отправлений весом до 2 кг, в том числе регистрируемых и с объявленной ценностью, и посылок весом до 10 кг.

Как говорится в законопроекте, к универсальным услугам почтовой связи (УУПС) предлагается отнести услуги по пересылке: почтовых отправлений весом до 2 кг; посылок весом до 10 кг; секограмм весом до 7 кг; а также регистрируемых почтовых отправлений и с объявленной ценностью.

В настоящее время к УУПС относятся услуги по пересылке: почтовых карточек, писем, бандеролей, секограмм – простых и заказных (до 7 кг), а также посылок без объявленной ценности массой до 10 кг.

Согласно предложенным изменениям, УУПС предлагается разрешить предоставлять операторам почтовой связи, которые будут назначены в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по ценам (тарифам), установленным национальным регулятором. Для обеспечения предоставления УУПС на всей территории Украины или в отдельных ее административно-территориальных единицах назначается один или несколько операторов почтовой связи.