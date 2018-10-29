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При въезде на Троещину в Киеве планируют построить многоуровневую развязку

При въезде на Троещину в Киеве планируют построить многоуровневую развязку

“Киевавтодор” сообщил о планах построить многоуровневую развязку на Керченской площади (пересечение проспекта Шухевича, проспект Маяковского и бульвара Перова).

Согласно проекту, проспект Шухевича будет поднят на эстакаду. Также планируется построить отдельный путепровод с улицы Закревского в сторону Московского моста.

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“Это так называемый тип американских развязок, что является полезным при плотной застройке, при невозможности разнести развязку по разные стороны”, – сообщил генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александр Густелев.

Строительство такой развязки, по планам, начнется в 2019 году и продлится до двух лет. Ожидается, что это будет самая большая развязка на левом берегу столицы.

По материалам lb.ua
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