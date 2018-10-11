В КГГА сообщили, когда достроят мост с Подола на Троещину

Шестой автодорожный мост через Днепр в Киеве заработает уже через два года.

Об этом в своем Facebook написал директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

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Он отметил, что на сегодня на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов на участке через Днепр. Кроме этого, проведены работы по сварке стыков арки, устроено дорожное покрытие из гусасфальта на эстакаде на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, установлены опоры на Рыбальском полуострове и на дамбе Русановских садов.

По словам Симонова, сейчас интенсивность движения по открытым мостам составляет 300 тыс. единиц авто ежедневно.

Открытие автомобильного сообщения на Подольско-Воскресенском мосту позволит построить линию метро на крупнейший жилой район Троещина-Выгуровщина-Воскресенка и разгрузить Северный мост, который сейчас нагружен выше проектной пропускной способности.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. Документы относительно планов его строительства датированы еще 1979 годом. Чтобы закончить это строительство, городу нужны немалые средства, мэрия постоянно ведет переговоры с иностранными инвесторами, чтобы привлечь деньги.

Также отмечается, что за все годы на мост было потрачено около 5 млрд гривен бюджетных средств. А для завершения строительства нужно еще 7 млрд гривен. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн грн. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.