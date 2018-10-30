Маск рассказал об управлении электрокарами Tesla через смартфон

Илон Маск заявил, что в 2019 году электрокарами Tesla можно будет управлять со смартфона, если они находятся в поле зрения.

Об этом он написал в Twitter.

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Кроме того, автомобили смогут распознавать указатели во время парковки. Такое заявление Маск сделал в ответ на сообщение пользователя о том, что функция автопарковки в Tesla позволяет не платить штраф за неправильную остановку, ибо нарушение совершил не водитель.

Маск пообещал, что новые возможности функции автопарковки появятся в всех автомобилях Tesla уже через шесть недель. Функция Advanced Summon будет совместима со всеми автомобилями, оснащенными аппаратным обеспечением Autopilot V2 +, то есть выпущенными в последние два года.

После обновления электрокар сможет находить пустые места на стоянке и считывать дорожные указатели, чтобы убедиться, что парковка разрешена.