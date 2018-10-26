Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов

Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов

Американский бизнесмен Илон Маск приобрел 29,844 акций своей компании Tesla на 9,99 млн долларов США.

Теперь глава Tesla владеет 19,8% акций компании, став крупнейшим ее акционером, сообщило издание Business Insider.

Читайте также: Маск анонсировал упрощение интерьеров Model S и Model X

Ранее в Tesla заявляли, что Маск собирается купить акции на 20 млн долларов. Планирует ли бизнесмен дальнейшую скупку акций, пока непонятно.

Напомним, на днях компания Tesla отчиталась о первой квартальной прибыли за последние два года. После публикации отчетности акции Tesla подскочили в цене более чем на 10%.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина