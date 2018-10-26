Маск купил акции Tesla на 10 млн долларов

Американский бизнесмен Илон Маск приобрел 29,844 акций своей компании Tesla на 9,99 млн долларов США.

Теперь глава Tesla владеет 19,8% акций компании, став крупнейшим ее акционером, сообщило издание Business Insider.

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Ранее в Tesla заявляли, что Маск собирается купить акции на 20 млн долларов. Планирует ли бизнесмен дальнейшую скупку акций, пока непонятно.

Напомним, на днях компания Tesla отчиталась о первой квартальной прибыли за последние два года. После публикации отчетности акции Tesla подскочили в цене более чем на 10%.