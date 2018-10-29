В Виннице увеличились тарифы на вывоз мусора

В Виннице в четверг, 1 ноября, вступили в силу новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, выше предыдущих на 55-73% в зависимости от группы потребителей.

Об этом сообщили на КУП «ЭкоВин», которое обеспечивает в Виннице вывоз твердых бытовых отходов.

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“Предприятие было вынуждено применить повышение тарифов из-за постоянного увеличения расходов, ведь по результатам финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии 2018 года мы получили убытки. Кроме того, на предприятии постоянно не хватает оборотных средств, что может привести к задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия и обязательных платежей в бюджет. О намерениях повысить тарифы мы сообщили еще в августе, и в октябре городской совет утвердил нам новые, выше предыдущих на 55-73%”, – сообщили на предприятии.

Согласно решению Винницкого горсовета, с 1 ноября потребителям услуг КУП «ЭкоВин» придется платить за вывоз мусор на 55-73% больше.

Более всего поднимется тариф на вывоз ТБО для населения – до 77,94 грн за кубометр мусора, что на 73% больше, чем в октябре, а за крупногабаритные отходы – до 186,40 грн/куб.м, или на 70% дороже.

Для бюджетных учреждений вывоза мусора подорожал на 66% до 85,28 грн/куб. м, для других групп потребителей – на 55% до 97,00 грн/куб.м.

Тариф на захоронения бытовых отходов пока остается без изменений.

В последний раз в Виннице тарифы на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов были изменены в октябре 2014 года. По состоянию на октябрь 2018 года они возмещали 68% фактической себестоимости услуг, которые предоставлялись предприятием.