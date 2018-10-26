В Киеве из-за ошибки программного обеспечения платежки за октябрь придут без субсидий, - КГГА

В Киеве в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии из-за некорректной работы программного обеспечения “Жилищные субсидии”.

Об этом передает пресс-служба КГГА.

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Как сообщается, из-за некорректной работы программного обеспечения “Жилищные субсидии” и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии.

В ведомстве отмечают, что после устранения недостатка в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь.

То есть гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.

“Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии”, – говорится в сообщении.