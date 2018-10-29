Куда шагает интернет-банкинг для юридических лиц?

Банковские продукты для бизнеса куда сложнее, чем для физических лиц. Перечень задач, которые ежедневно решают бухгалтеры и директора предприятий значительно шире, нежели у розничных клиентов.

Не стал исключением и интернет-банкинг.

Банки, как правило, постоянно пытаются найти золотую серединку между функционалом и простотой интерфейсов, юзабильностью и предоставляемыми услугами.

Но клиенту обычно нужна зацепка, так называемый “якорь”, который склонит чашу весов в пользу того или иного банка.

Такими услугами в Универсал Банке являются: “корпоративный автоклиент” и “центр финансового контроля”.

Автоклиент помогает решить такие вопросы, как упрощение работы с документами и интеграция с бухгалтерской системой клиента.

Центр финансового контроля поможет управлять финансовой и управленческой отчетностью всей группы предприятий. Это упрощает работу с выписками, счетами, электронной цифровой подписью.

В банке говорят, что ближе к Новому году смогут порадовать интересными новинками, а пока более подробно с преимуществами обслуживания бизнеса в Универсал Банке можно ознакомиться здесь