В Украине впервые проведут масштабный опрос госслужащих

Впервые в Украине будет проведен масштабный опрос про организационную культуру на государственной службе.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

«Нам важно получить обратную связь от госслужащих. Этот опрос будет полностью анонимным, и едва ли не впервые государственные служащие смогут свободно высказать свои предложения, очертить проблемы и предложить пути их решения. В итоге благодаря анализу опроса мы получим полезные рекомендации для повышения привлекательности государственных органов как работодателей и усиления эффективности госслужбы в целом», – сказал Саенко.

Он напомнил, что соответствующий Меморандум, который, в частности, предусматривает реализацию проекта “Цикл обратной связи государственной службы” для проведения базового исследования государственной службы в Украине с целью ее постоянного совершенствования, был подписан в апреле 2018 года на встрече под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с известным американским философом, политологом, профессором Центра демократии, развития и правовластия Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой.

Всего в опросе будет участвовать 4,2 тыс. госслужащих из 13 министерств Украины.

«Новая государственная служба должна стать действительно новой в качественном плане и соответствовать лучшим мировым образцам. Спасибо за сотрудничество нашим партнерам и приглашаю к дальнейшей работе», – резюмировал министр Кабинета Министров Украины.