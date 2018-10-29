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Вышла новейшая операционная система для гаджетов

Вышла новейшая операционная система для гаджетов

1 ноября 2018 года состоялся релиз новой мобильной операционной системы Sailfish 3. Это прямой конкурент таких гигантов мобильного рынка, как Android и iOS. Sailfish 3 была в разработке более года.

Новая ОС адаптирована под множество ARM-процессоров от компании Qualcomm и MediaTek, а значит, работает на большинстве мобильных устройств Apple.

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Новейшая мобильная операционная система отличается от своих конкурентов Android и iOS очень сильно, так как собрала в себе доступные наработки и лишена многих проблем с безопасностью, имеющиеся у Apple и Google.

Интерфейс также сильно отличается от конкурентов современным подходом и чувством стиля. Разработчики Sailfish 3 повысили скорость работы интерфейса, сократили время запуска стороннего программного обеспечения, внедрили шифровку всех данных, добавили поддержку жестов, в том числе в клавиатуру, интегрировали совместимость с внешними накопителями и переделали камеру.

Операционная система Sailfish 3.0.0 доступна всем пользователям, начиная с сегодняшнего дня, однако для установки необходим разблокированный загрузчик (Вootloader).

8 ноября разработчики обещают представить версию X, которая будет предназначена исключительно для смартфонов Sony.

По материалам Газета по-Украински
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