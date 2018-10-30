За девять месяцев импорт товаров в Украину вырос до $40,6 миллиарда

За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров вырос на 15,6%, до 40,6 млрд дол. США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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«Импорт товаров в сентябре составил 5,1 млрд дол. США, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне стойкого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители. В целом за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт товаров вырос на 15,6% до 40,6 млрд дол. США”, – говорится в сообщении.

Так, в сентябре увеличились физические объемы импорта нефтепродуктов, что на фоне наивысших за последние четыре года мировых цен на нефть привело к существенному ускорению роста их стоимостных объемов (до 47% из года в год). Продолжается рост импорта продукции машиностроения (на 22,6% р/р), а высокий потребительский спрос продолжал поддерживать рост импорта промышленных изделий (на 36,3% р/р).

В то же время объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% – до 3,3 млрд дол. США. Динамика экспорта ухудшилась по всем товарными группами, прежде всего из-за ниже прошлогоднего урожая ранних зерновых, меньших переходных запасов отдельных технических культур урожая предыдущего года, ремонтных работ на металлургических заводах, сложностей с транспортировкой и определенного ухудшения внешней ценовой конъюктуры. Как следствие, объемы стоимости экспорта зерновых культур сократились на 4,6% г/г, масличных семян – на 16,9%, масел и жиров – на 7%, а рост экспорта руд замедлился до 0,8% г/г,, продукции металлургии – до 8,3% в г/г,.

В целом за январь – сентябрь 2018 года экспорт товаров вырос на 9,9% – до 31,5 млрд дол. США.