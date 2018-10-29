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В Украине в этом году на четверть сократился импорт газа

В Украине в этом году на четверть сократился импорт газа

За январь-сентябрь 2018 года импорт природного газа в Украину составил 8,1 млрд кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

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Также за три квартала 2018 года уменьшился транзит природного газа территорией Украины: он составил 65,446 млрд кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года.

Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 млрд кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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