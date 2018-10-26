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В Украине собрались построить первые смарт-подстанции

В Украине собрались построить первые смарт-подстанции

НЭК Укрэнерго заключило Меморандум о сотрудничестве с французким оператором RTE и его дочерней компанией RTE International.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Стороны договорились о сотрудничестве в части модернизации подстанций Укрэнерго с использованием цифровых технологий.

Первым шагом в этом направлении запланирована реализация в следующем году пилотного проекта по строительству цифровой подстанции типа реализованного RTE проекта во Франции – смарт-подстанция Blocaux (“блок”).

“Украина четко заявила о своей стратегической цели интегрировать энергетические рынки в европейские и, в частности, синхронизировать энергосистему с европейской сетью. Мы полностью поддерживаем этот выбор и готовы принять участие в конкретных мероприятиях, необходимых для технической подготовки сети к будущей интеграции”, – сказал глава компании RTE Франсуа Брот.

Также меморандум о сотрудничестве Укрэнерго и RTE предусматривает внедрение инновационных подходов в украинской энергетике.

В частности, им предусмотрены проекты по разработке Energy Storage, внедрение современных технологий при техническом обслуживании высоковольтных линий электропередачи, проведении ремонтных работ под напряжением (Live Works). Для этого запланирована организация учебных программ для работников Укрэнерго, а также создания международного учебного центра для нужд энергетики Украины и соседних стран.

По материалам НВ
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