Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 1 млрд гривен

Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 1 млрд гривен

Задолженность контрагентов, которые получают газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 45,6 млрд грн, то есть изменилась на 1038 млн грн, или на 2,2% за неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Читайте также: Нафтогаз с 1 декабря сможет отключать от газа производителей тепла

Отмечается, что в течение недели производители тепла увеличили долг на 74 млн гривен (0,3%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 24 млн грн (0,7%), региональные газозбутові предприятия – на 1 088 млн грн (5,6%).

“По состоянию на 30 октября 2018 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 27,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 50 млн гривен (0,2%)”, – отметили в НАК.

Кроме того, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 18,4 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 088 млн грн (5,6%).

Задолженность промышленных предприятий составляет около 2,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1 млн грн (0%).

Долги “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшились на 43 млн гривен (1,8%). Суммарная задолженность “Киевтеплоэнерго” составляет около 2,3 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина