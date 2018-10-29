Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 1 млрд гривен

Задолженность контрагентов, которые получают газ от “Нафтогаза” на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 45,6 млрд грн, то есть изменилась на 1038 млн грн, или на 2,2% за неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Отмечается, что в течение недели производители тепла увеличили долг на 74 млн гривен (0,3%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 24 млн грн (0,7%), региональные газозбутові предприятия – на 1 088 млн грн (5,6%).

“По состоянию на 30 октября 2018 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 27,2 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 50 млн гривен (0,2%)”, – отметили в НАК.

Кроме того, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 18,4 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 088 млн грн (5,6%).

Задолженность промышленных предприятий составляет около 2,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1 млн грн (0%).

Долги “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшились на 43 млн гривен (1,8%). Суммарная задолженность “Киевтеплоэнерго” составляет около 2,3 млрд гривен.