Нафтогаз с 1 декабря сможет отключать от газа производителей тепла

НАК “Нафтогаз Украины” с 1 декабря 2018 года получит право на отключение производителей тепла для нужд населения, даже в зимний период.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Харьковгоргаз».

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“Право на отключение производителей тепла для нужд населения зимой НАК «Нафтогаз Украины» получит с 1 декабря 2018 года в соответствии с положениями Кодекса газотранспортных систем. «Нафтогаз» письменно будет давать поручение на отключение производителей тепла для нужд населения”, – говорится в сообщении.

При этом, как утверждают в «Харьковгоргазе” НКРЭКУ отклонила требование операторов газораспределительной сети (ГРС) не отключать теплосети по поручению НАК «Нафтогаз Украины».

“Согласно разъяснению НКРЭКУ, уклонение ПАО «Харьковгоргаз» от отключений теплосетей по поручению Нафтогаза может иметь признаки злоупотребления монопольным положением. НКРЭКУ отклонила требование операторов ГРС не отключать теплосети по поручению НАК «Нафтогаз Украины» и обязала заключить договоры на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Поэтому если в течение 2-х дней после получения поручения НАК «Нафтогаз Украины» на отключение теплоснабжающие предприятия не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО «Харьковгоргаз» будет вынуждено предпринять меры по прекращению газоснабжения на объекты”, – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что «Харьковгоргаз», который транспортирует природный газ свыше 100 тепловым компаниям Харькова, не продает природный газ и не получает средства за него. Поэтому по вопросам своевременного выделения объемов газа тепловым компаниям Харькова необходимо обращаться к поставщику – НАК «Нафтогаз Украины».

“ПАО «Харьковгоргаз» не продает природный газ и не получает средства за него. Согласно нормативам распределения средств за газ на ноябрь более 85% получает НАК «Нафтогаз Украины». Он же является единственным оптовым поставщиком газа для производителей тепла. По вопросам своевременного выделения объемов газа тепловым компаниям города Харькова необходимо обращаться к поставщику – НАК “Нафтогаз Украины”, – отметили в «Харьковгоргазе».

На газотранспортном предприятии высказали опасения, что данное нововведение может привести к техногенной катастрофе.

“Нафтогаз” получил право оставлять людей зимой без тепла. А газораспределительная компания в этой ситуации используется лишь как инструмент для исполнения решений “Нафтогаза”. ПАО «Харьковгоргаз» немедленно будет информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, сообщество о получении подобных поручений от НАК «Нафтогаз Украины» в течение отопительного периода. Ведь отключение котельных неизбежно приведет к техногенной катастрофе и значительным материальных убыткам, которые могут в разы превышать саму сумму задолженности», – отметил коммерческий директор ПАО «Харьковгоргаз» Антон Яворовский.