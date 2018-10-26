Германия создает миллиардный фонд для поддержки бизнеса в Африке

Правительство Германии создаст инвестиционный фонд для поддержки малых и средних предприятий, ведущих бизнес в Африке.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 30 октября, в Берлине на конференции, посвященной инвестициям в страны Африки.

По словам Меркель, новый фонд должен помогать как европейским, так и африканским фирмам, например, при выходе на рынок. Она отметила, что объем фонда составит миллиард евро. Управлять фондом будет Немецкое общество по развитию. Немецкое правительство уже выделило на эти цели 365 миллионов евро.

Предложенный пакет мер также предусматривает двусторонние соглашения, направленные на избежание двойного налогообложения компаний. Кроме того, правительство ФРГ хочет улучшить страхование компаний от политических и платежных рисков.

“Мы стремимся сегодня вместе отправить мощный сигнал, что для нас важно хорошее и выгодное соседство между Европой и Африкой”, – заявила Меркель.

На конференции присутствовали главы государств и правительств 11 стран Африки, а также канцлер Австрии Себастиан Курц. В конференции принял участие и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, который также провел двусторонние переговоры с Меркель.