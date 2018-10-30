В Украине подорожал хлеб: названы области с самым дешевым и дорогим продуктом

В сентябре 2018 года самая дорогая “хлебная корзинка” зафиксирована в Киеве (85,4 грн), а самая дешевая – в Николаевской области (58,1 грн).

Разница в цене “хлебной корзинки” между этими регионами составляет более 27 гривен, или 47%. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

Именно эти виды хлеба подлежат государственному мониторингу цен, отметил Дорошенко на своей странице в Facebook. “Социологический опрос R&B Group показал, что 27% украинцев покупают только самый дешевый социальный хлеб из-за нехватки денег”, – отметил Дорошенко.

По данным официальной статистики “хлебная корзинка” за год подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Стоимость хлебного корзине на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году он стоил 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%.

“Альтернативное исследование Ассоциации поставщиков торговых сетей показывает, что за последние семь месяцев текущего года хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 12%, батон – на 15%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 18%, а ржаной хлеб – на 20%. В целом “хлебная корзина” с конца февраля по октябрь 2018 года выросла в цене на 16%”, – подытожил Дорошенко.

5 регионов с самым дорогим хлебом:

Киев – 85,4 грн,

Киевская область – 70,7 грн,

Житомирская область – 67,7 грн,

Черкасская область – 67,1 грн,

Закарпатская область – 65,6 грн.

5 самых “дешевых” регионов:

Николаевская область – 58,1 грн,

Одесская область – 58,6 грн,

Луганская область – 58,7 грн,

Днепропетровская область – 58,9 грн,

Харьковская область – 59,3 грн.