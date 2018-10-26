В ЕС хотят полностью пересесть на экологически чистый транспорт до 2050 года

Министры транспорта и экологии стран-членов Евросоюза одобрили на неформальной встрече в Австрии Грацкую декларацию, в которой зафиксировали стремление создать до 2050 года полноценную безуглеродную систему транспорта на территории ЕС.

Об этом сообщила во время совместной пресс-конференции в Граце министр экологии председательствующей в Совете ЕС Австрии Элизабет Кестингер.

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“Создать полноценную декарбонизированную систему транспорта в Европе до 2050 года – цель Грацкой декларации”, – заявила она.

Австрийский министр отметила, что нынешняя встреча в таком формате состоялась впервые, и это очень важно, поскольку проблемы окружающей среды, защиты климата можно решить только с учетом политики в сфере транспорта.

По ее словам, в декабре Грацкая декларация будет вынесена на формальное заседание Совета ЕС.

Документ, разработанный австрийским председательством, содержит призыв к государствам-членам и Европейской комиссии активизировать усилия по скорейшему внедрению мероприятий по чистой мобильности, чтобы способствовать улучшению здоровья и качеству жизни европейских граждан.

Согласно документу, европейские климатические цели до 2030 года и долгосрочное виденье до 2050 года в рамках Парижского климатического соглашения могут быть достигнуты “лишь благодаря политическим мероприятиям и согласованию структур финансирования и поддержки”.

Элизабет Кестингер вместе с министром транспорта Австрии Норбертом Гофером также подчеркнули важность перехода на экологически чистые автомобили и автомобили без выбросов, а также на развитие альтернативных видов топлива.

“Цифровизация, последовательное инвестирование в развитие инфраструктуры общественного транспорта, более экологически чистая грузовая логистика, мобильный менеджмент, доступные мобильные услуги, а также социально справедливая мобильность и безопасностные аспекты транспорта должны сочетаться для создания полностью интегрированной транспортной системы”, – заявил Гофер.