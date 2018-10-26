Китай планирует вдвое снизить налог на покупку автомобилей, - Bloomberg

Китайская народная республика рассматривает возможность в два раза снизить налог на покупку большинства автомобилей, чтобы стимулировать продажи на автомобильном рынке, пострадавшем от торговой войны с США.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте также: Регистрации электромобилей в Украине за 9 мес. выросли на 54%

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Государственный комитет по делам развития и реформ Китая представил план по снижению с 10% до 5% налога на покупку легковых автомобилей, объем двигателей которых не превышает 1,6 литра.

Отмечается, что, по данным Китайской ассоциации автомобильных производителей, подобные машины составили 70% всех проданных в прошлом году автомобилей в Китае.

Однако, как отметили собеседники издания, решение пока не принято.