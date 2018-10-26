Укргаздобыча заключила контракт с сервисной компанией на $92 миллиона

АО “Укргаздобыча” и компания по предоставлению сервисных услуг в нефтегазовой отрасли ООО «Шлюмберже сервисез Украина» заключили соглашение на услуги колтюбинга.

Об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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“В октябре заключено соглашение на услуги колтюбинга, в которые входят высокотехнологичные сервисные услуги с использованием колтюбинговых установок, и инженерное сопровождение. Выполнение этого контракта стоимостью 92 млн долл. США запланировано на следующие три года. Одна колтюбинговая установка уже доставлена в Украину и готова к использованию на скважинах Укргаздобычи”, – говорится в сообщении.

С помощью высокоэффективных услуг по колтюбингу и других технологий от Шлюмберже Укргаздобыча рассчитывает повысить собственный технологический уровень и увеличить добычу углеводородов.

Нафтогаз и Укргаздобыча также подписали со Шлюмберже меморандум о взаимопонимании по углублению стратегического сотрудничества в сферах бурения, гидроразрыва пласта, гидравлической интенсификации добычи, разработки программного обеспечения и 3D моделирования, а также поставок высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.

Этот меморандум является следующим этапом сотрудничества между УГД и Шлюмберже после заключения между ними в марте 2018 года мультисервисного рамочного договора на следующие 3 года.

Согласно с ним уже законтрактовано 14 сервисных линий, среди которых бурение, геологические и геофизические работы, управление пластами.

К тому же, по вышеуказанному договору УГД уже закупила высокотехнологичные услуги буровых растворов, цементажа, обслуживание буровых долот, инженерной поддержки, наклонно-направленного бурения, кабельного каротажа и интерпретации 3D сейсмики на сумму свыше 10 млн долл. США.