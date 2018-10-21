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В этом году местные бюджеты получили от Укргаздобычи 880 миллионов ренты

В этом году местные бюджеты получили от Укргаздобычи 880 миллионов ренты

АО «Укргаздобыча» с начала 2018 года направило в местные бюджеты, на территории которых осуществляется добыча углеводородов, 882,7 млн гривен рентных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба УГВ.

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“АО «Укргаздобыча» за январь-сентябрь 2018 года направило в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 882,7 млн грн рентных платежей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что положенные 5% от рентных платежей за сентябрь 2018 года, а это более 101,7 млн грн, поступили в бюджеты различных уровней 11 областей.

Большая часть этих средств сконцентрирована в двух газодобывающих областях – Харьковской и Полтавской. Так, местные бюджеты разных уровней в Харьковской области получили 52,5 млн грн, в Полтавской области – 41,2 млн грн. Для сравнения, соответствующие поступления в бюджеты во Львовской области составили 3,1 млн грн, в Днепропетровской – 3 млн грн.

Остальные 1,9 млн грн рентных платежей за сентябрь 2018 года были направлены в Ивано-Франковскую, Луганскую, Сумскую, Волынскую, Черновицкую, Закарпатскую и Донецкую области.

В компании напоминают, что в 2016-2018 годах Полтавский облсовет ни разу не согласовал Укргаздобыче предоставление спецразрешений на использование недр, взамен компания получила 63 отказа в согласовании.

По расчетам УГВ, в случае получения согласования указанных спецразрешений от Полтавского облсовета размер рентных платежей в местные бюджеты Полтавщины вырос бы более чем на 1 млрд грн до 2020 года включительно. Эти средства можно было бы с пользой использовать на улучшение инфраструктуры региона: больниц, школ, дорог и тому подобное.

По материалам УКРИНФОРМ
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