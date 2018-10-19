В "Нафтогазе" рассказали о своей главной проблеме

Плохая платежная дисциплина газсбытов, большинство из которых контролирует группа РГК Дмитрия Фирташа, является угрозой для обеспечения запланированных поступлений в госбюджет от “Нафтогаза Украины”.

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев на пресс-конференции.

“Нафтогаз вступает в отопительный сезон в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры. В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки: около 44 млн кубометров – это более 16 млрд кубометров в годовом измерении”, – сказал Коболев.

“Важной проблемой является платежи газсбытов, большинство из которых контролирует группа Дмитрия Фирташа”, – добавил он.

По словам Коболева, в следующем году “Нафтогаз” может недополучить более 12 млрд грн.

“Общая сумма запланированных поступлений от “Нафтогаза” в 2019 году составляет около 130 млрд грн, и без решения проблемы неплатежей предприятий теплокоммунэнерго поступления этой суммы – под угрозой”, – заявил глава правления “Нафтогаза”.

По его словам, вопрос газсбытов обсуждался с МВФ.

“Если ничего не изменить, то операционный дефицит от их неплатежей в следующем году мы ожидаем в размере 45 млрд грн”, – добавил Коболев.

Также он констатировал увеличение количества случаев мошенничества с газом.

“Мы видим тенденцию роста мошенничества. Мы видим увеличение количества случаев, когда облгазы делают возможным бесплатное и несанкционированное использование газа, и мы не можем взыскать деньги ни с потребителя, ни с облгазов. Яркий пример – использование газа ОПЗ”, – заявили в НАК.

Коболев в очередной раз призвал избавиться от посредников при поставках газа населению.

“Если схема поставок газа для населения будет изменена и в ней не будет посредников, уровень расчетов кардинально улучшится”, – резюмировал он.