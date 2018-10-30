"Теплыми кредитами" за 4 года воспользовались более полумиллиона семей - Савчук

За 4 года более 500 тыс. семей воспользовались государственной программой по энергосбережению “Теплые кредиты”.

Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, информирует пресс-служба ведомства.

«Среди успешных механизмов повышения энергоэффективности – популярные «теплые кредиты». За 4 года более 500 тыс. семей утеплили дома и уже экономят на коммунальных услугах 20-50% и больше», – сообщил Савчук.

По его словам, за время действия программы благодаря софинансированию правительства, банков, местной власти и населения в экономику страны привлечено 7 млрд гривен.

«Особенно высокий спрос на «теплые кредиты» – среди ОСМД. За 3 месяца этого года программой воспользовались более 1200 ОСМД. Для сравнения: столько же ОСМД взяли кредитов за 3 предыдущих года программы», – отметил Савчук.

Он выразил мнение, что стимулирования к энергосбережению требуют и частные домохозяйства, ведь они потребляют более чем в 2 раза больше газа по сравнению с предприятиями ТКЭ, которые поставляют тепло для многоэтажек.