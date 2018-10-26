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Stadler представил гибридный поезд с питанием от аккумуляторов

Stadler представил гибридный поезд с питанием от аккумуляторов

Швейцарская машиностроительная компания Stadler представила в Германии ж/д состав с электроприводом, питающимся от аккумулятора.

На прошлой неделе прототип гибридного электропоезда Flirt Akku стартовал в Берлине в рамках презентации, он может проходить до 80 километров на одном заряде со скоростью 140 км/ч.

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Таким образом, поезд может обслуживать 80% маршрутов, проходящих по неэлектрифицированным участкам в Германии.

Подзарядка батарей осуществляется при движении с питанием от контактной сети или на конечных пунктах неэлектрифицированных линий. Кроме того, батареи подзаряжаются в результате рекуперации энергии при торможении поезда.

Проект Flirt Akku финансируется Министерством промышленности и энергетики Германии, которое вложило в его разработку 2 млн евро.

Новый поезд предназначен для замены эксплуатируемого в настоящее время дизельного подвижного состава. Уровень излучаемого им шума значительно ниже, чем у дизель-поездов.

Трехвагонный гибридный поезд получил допуск к эксплуатации и будет использоваться для перевозок пассажиров на некоторых линиях в Германии с 2019 года. В нем предусмотрено 154 места для сидения при общей вместимости 310 человек.

По материалам Центр транспортных стратегий
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