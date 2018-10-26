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В американском порту рассказали, сколько тратят на бетонные дороги

В американском порту рассказали, сколько тратят на бетонные дороги

Речной порт Талса, находящийся в штате Оклахома (США) и переваливающий ежегодно 2,5 млн т грузов, тратит не менее 1 миллиона долларов на содержание бетонных дорог на своей территории.

Об этом участникам проекта L.A.B. Logistic Agro Benchmark во время посещения предприятия рассказала Шейла Шук, представительница администрации порта.

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На вопрос об особенностях эксплуатации бетонных дорог в порту и как часто они требуют ремонтов, она ответила: “Ремонтами занимаемся постоянно. Это самая большая статья наших расходов. Мы все время направляем на это инвестиции и ремонтируем дороги отдельными участками”.

При этом представительница портовой администрации отметила, что речь идет не только о ремонте, но и о достройке новых участков дорог в случае прихода в порт новой компании и необходимости организации для нее подъездного пути.

“В год на дороги уходит не менее 1 миллиона долларов”, – сообщила Шейла Шук.

Также она проинформировала, что на территории порта проложено всего около 50 км автодорог.

Управление портом осуществляют представители города Катуза и округа Роджерс. Администрация порта находится на самообеспечении и не получает для своего функционирования каких-либо бюджетных средств.

По материалам Центр транспортных стратегий
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