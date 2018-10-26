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Частота упоминания запросов Bitcoin в сети сократилась

Частота упоминания запросов Bitcoin в сети сократилась

Частота упоминания запросов Bitcoin в сети сократилась на 93%.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Из-за снижения ажиотажа сократились и объемы торгов криптовалютой. Сейчас они составляют 9,7 млрд долларов в день. Хотя еще в начале года составили 56 млрд долларов.

Мои fiнансы:

  • Майнить криптовалюты – означает создавать криптомонеты по специальному алгоритму. Генерируется уникальный набор данных, подтверждающий достоверность платежных транзакций. Блок состоит из хеша заголовка предыдущего блока, хеша транзакций и случайного числа. Цепь, содержащая все транзакции, называется блокчейн.
  • Награду майнеры получают за каждый найденный блок. У различных криптовалют разное вознаграждение. У Bitcoin она уменьшается в 2 раза каждые 4 года.
  • Bitcoin генерируют уже несколько лет с помощью специализированного оборудования – систем ASIC.
По материалам Finance.UA
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