Частота упоминания запросов Bitcoin в сети сократилась на 93%.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Из-за снижения ажиотажа сократились и объемы торгов криптовалютой. Сейчас они составляют 9,7 млрд долларов в день. Хотя еще в начале года составили 56 млрд долларов.

Мои fiнансы:

Майнить криптовалюты – означает создавать криптомонеты по специальному алгоритму. Генерируется уникальный набор данных, подтверждающий достоверность платежных транзакций. Блок состоит из хеша заголовка предыдущего блока, хеша транзакций и случайного числа. Цепь, содержащая все транзакции, называется блокчейн.

Награду майнеры получают за каждый найденный блок. У различных криптовалют разное вознаграждение. У Bitcoin она уменьшается в 2 раза каждые 4 года.