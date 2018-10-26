Qualcomm объявила, сколько денег ей задолжала Apple

Судебные разбирательства между Apple и Qualcomm длятся уже не первый год. Дело дошло до того, что главным поставщиком модулей связи для iPhone стала компания Intel.

Причиной этих событий оказались жалобы Apple на то, что Qualcomm злоупотребляет своей лидирующей позицией на рынке и намеренно завышает цены на свои лицензии. Компания Apple перестала выплачивать ей роялти, и теперь ее долг перед компанией Qualcomm постоянно растет.

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По данным Reuters, размер задолженности уже достиг довольно больших размеров.

Сообщается, что на данный момент производитель iPhone должен выплатить своему бывшему партнеру более 7 миллиардов долларов. Судебные разбирательства между компаниями могут продлиться еще несколько лет, поэтому до вынесения окончательного судебного вердикта размер задолженности может достигнуть немыслимых размеров.

Представители Apple уверенно стоят на своем и не собираются выплачивать требуемые деньги. Помимо предъявления обвинений в завышении цен на лицензии, они уверены в том, что Qualcomm просит деньги даже за те патенты, которые не используются ни в одном из устройств Apple.

В ответ представители Qualcomm заявляют, что компания из Купертино просто добивается занижения цен на модули связи.

В июле 2018 года Qualcomm уже понесла определенный ущерб в ходе разбирательства. Тогда расследование Европейской комиссии доказало, что компания платила Apple дополнительные деньги за то, чтобы она не покупала модули связи у конкурирующих производителей.

В итоге Qualcomm была обвинена в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафована на миллиард евро. Договоренность между компаниями длилась с 2011 по 2016 год — после этого в iPhone появились чипы от Intel.