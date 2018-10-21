Италия оштрафовала Samsung и Apple за замедление смартфонов

Итальянский антимонопольный орган принял решение оштрафовать Samsung и Apple за выпуск программного обеспечения, которое замедляет работу смартфонов.

Сумма штрафа — пять миллионов евро для каждой компании. Но Apple досталось еще и по другому делу.

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Так, дополнительные пять миллионов купертинская компания выплатит за то, что не предоставила клиентам полную информацию об обслуживании и замене аккумуляторов в iPhone. Группа итальянских потребителей, которые обратились к антимонопольной структуре, заявила, что ПО снижает функциональность устройства и создано для «подталкивания» человека к покупке нового девайса, который не будет тормозить.

Обе фирмы признаны виновными в непредоставлении клиентам полной информации о влиянии программного обеспечения на функционал продукта.

В конце прошлого года стало известно, что свежие версии iOS снижают пиковую частоту процессоров iPhone с изношенным аккумулятором. Это снижало производительность аппарата. Apple объяснила, что высокое потребление энергии у видавшей виды батареи может привести к внезапному отключению смартфона — и поэтому пошла на такой шаг.