Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Италия оштрафовала Samsung и Apple за замедление смартфонов

Италия оштрафовала Samsung и Apple за замедление смартфонов

Итальянский антимонопольный орган принял решение оштрафовать Samsung и Apple за выпуск программного обеспечения, которое замедляет работу смартфонов.

Сумма штрафа — пять миллионов евро для каждой компании. Но Apple досталось еще и по другому делу.

Читайте также: Apple купила аналитический стартап для улучшения Apple Music

Так, дополнительные пять миллионов купертинская компания выплатит за то, что не предоставила клиентам полную информацию об обслуживании и замене аккумуляторов в iPhone. Группа итальянских потребителей, которые обратились к антимонопольной структуре, заявила, что ПО снижает функциональность устройства и создано для «подталкивания» человека к покупке нового девайса, который не будет тормозить.

Обе фирмы признаны виновными в непредоставлении клиентам полной информации о влиянии программного обеспечения на функционал продукта.

В конце прошлого года стало известно, что свежие версии iOS снижают пиковую частоту процессоров iPhone с изношенным аккумулятором. Это снижало производительность аппарата. Apple объяснила, что высокое потребление энергии у видавшей виды батареи может привести к внезапному отключению смартфона — и поэтому пошла на такой шаг.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина