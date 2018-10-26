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США планируют ввести новые пошлины на китайские товары — Bloomberg

США планируют ввести новые пошлины на китайские товары — Bloomberg

Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех собеседников.

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“В начале декабря Соединенные Штаты планируют анонсировать пошлины на остальные китайские импортированные товары в случае провала переговоров между лидерами стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином относительно облегчения торговой войны, которые состоятся в будущем месяце”, – говорится в сообщении.

Американские чиновники допускают, что такой сценарий возможен в случае недостижения прогресса в торговых вопросах между руководителями США и КНР на полях саммита “Большой двадцатки” в Аргентине в ноябре.

По данным источников Bloomberg, в список товаров попадут все импортированные товары из Китая, к которым еще не были применены пошлины, на сумму в около 257 млрд долл..

По материалам УКРИНФОРМ
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