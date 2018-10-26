США запретили работать с китайским производителем чипов

Американские власти впервые ввели ограничения против зарубежной компании, которая обвиняется в США в краже интеллектуальной собственности.

Министерство торговли США запретило всем американским компаниям вести бизнес с китайским производителем микрочипов Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, которого американская Micron Technology обвинила в краже технологических секретов.

Министерство считает, что китайская компания ведет деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности США.

Fujian Jinhua – новый производитель микрочипов, который финансируется государством в рамках программы по созданию собственной полупроводниковой промышленности. По оценке The Wall Street Journal, запрет Минторга нанесет значительный ущерб компании, которая во многом полагается на американские технологии.

Micron судится с Jinhua в США, обвиняя его в краже своих секретов. В свою очередь китайский суд наложил временный запрет на продажи в КНР чипов Micron Technology, включая чипы памяти DRAM и NAND.

Ранее в этом году США принимали меры против китайской телекоммуникационной фирмы ZTE Corp, обвиняя ее в нарушении санкций против КНДР и Ирана.