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Украинцам продавали паспорта Болгарии по 5 тыс. евро

Украинцам продавали паспорта Болгарии по 5 тыс. евро

В Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы, Македонии, сообщает “Радио Свобода”.

“Среди задержанных — руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом”, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около 5 тысяч евро за один документ. Им инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

Болгария с 2007 года является членом Европейского союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и жить на территории ЕС.

По материалам Радио Свобода
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