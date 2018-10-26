Темпы роста реальных зарплат в сентябре замедлились (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2018 года составила 9042 грн, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 23,0%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2018 года до сентября 2017 года возросла на 12,9%. Ранее Госстат сообщал о росте реальной зарплаты в августе на 15,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве – 13614 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7062 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 15956 грн, самую низкую – “Охрана здоровья и предоставление социальной помощи” – 5730 грн.