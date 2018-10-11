Зарплата в сельском хозяйстве выросла на четверть

В январе-августе 2018 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 6 856 грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Кроме того, за такой же период средняя заработная плата в пищевой промышленности составила 8 060 грн, что на 24,2% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Отметим, что по данным Госстата, в сельском хозяйстве задействовано около 350 тыс. человек.

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