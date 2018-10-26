Нардепы хотят запретить импорт автомобилей из России

Три народных депутата Украины из Закарпатской области направили премьер-министру Украины Владимиру Гройсману депутатский запрос с требованием запретить импорт в Украину российских автомобилей.

“Считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора, а потому обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением внести транспортные средства происхождением из Российской Федерации в перечень товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины”, — написал в facebook Роберт Горват.

Нардепы также обратили внимание главы правительства на необходимость продолжить действие постановлений Кабмина №1146 “О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации” и №1147 “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации”. Действие этих документов заканчивается с 1 января 2019 года.

В депутатском запросе говорится, что в статье 29 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” предусмотрено, что в случае если другие государства, таможенные союзы или экономические объединения ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные действия. Среди таких действий есть применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю.

В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации.

По данным нардепов за 7 месяцев 2018 года из РФ в Украину было импортировано транспортных средств на $59 млн, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

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