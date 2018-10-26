В Минфине сообщили подробности о двух новых выпусках еврооблигаций

В Министерстве финансов объявили финальные параметры двух новых выпусков украинских еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Украина объявила о прайсинге (финальные параметры – ред.) двух новых выпусков еврооблигаций на сумму 750 000 000 долларов США с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1 250 000 000 долларов США со сроком погашения 1 ноября 2028 года. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние – 9,750%», – говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что, как ожидается, новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B – рейтинговым агентством Standard & poor’s и B – рейтинговым агентством Fitch.

В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму 4,9 млрд. долл США. Расчеты по новым выпускам должны состояться 1 ноября 2018 года.

«Мы благодарны иностранным партнерам, которые сегодня, несмотря на сложную ситуацию на международных рынках капитала, в очередной раз продемонстрировали свою веру в Украину и поддержку тех реформ, которые осуществляют Правительство, Президент и Верховная Рада. Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 год и старта новой программы с МВФ Украина будет иметь сильные позиции, которые позволят нам вовремя выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами», – цитирует пресс-служба и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову.