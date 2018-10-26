В Минфине рассказали, куда пойдут привлеченные от размещения евробондов $2 млрд

Привлеченные от размещения еврооблигаций 2 млрд долл. США пойдут на дефицит бюджета и выплату краткосрочных облигаций внешних госзаймов в феврале 2019 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины.

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“Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 млн долл. США”, — отметили в ведомстве.

23-24 октября Украина провела встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, чтобы обсудить размещения еврооблигаций.

19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 млрд долларов США.