Новостройки поделили на классы – что выбирают украинцы

Четкого законодательного разграничения классов квартир в Украине не существует. Что, впрочем, не мешает застройщикам продавать украинцам жилье эконом, комфорт, бизнес и элит-класса. Вопрос лишь в том, в самом ли деле статус новостройки влияет на предпочтения потребителей.

Аналитический центр DOM.RIA исследовал поведение потенциальных покупателей квартир в новостройках, чтобы узнать, какие классы пользуются наибольшим спросом, а какие менее популярны среди украинцев. В качестве базы для исследования аналитики взяли предложения от застройщиков в крупных городах – здесь наибольший выбор типов жилья. И отбросили всех «неопределившихся» – в статистику вошли только те потенциальные покупатели, которые сознательно выбирали при поиске квартир на dom.ria конкретную «звездность».

Половина покупателей, которые искали квартиру в новостройках Киева, интересовались жильем эконом-класса. При этом элитное жилье заинтересовало всего около 10% людей.

В Одесской области схожая тенденция: самыми популярными оказались новостройки эконом-класса — 44% от общего количества запросов. Наименее популярны квартиры в новостройках Одесского региона, это новостройки бизнес-класса — всего 12% поисков.

В Харьковской области покупатели одинаково интересовались жильем эконом и элит-класса. На такие новостройки пришлось по 37% поисков. Меньше всего на Харьковщине искали квартиры в новостройках комфорт-класса — 25% запросов.

Днепропетровская область отличается от других регионов значительным спросом на элитное жилье. 71% потенциальных покупателей интересовалась данным классом новостроек. Наименьший интерес у покупателей вызвали новостройки эконом-класса — всего 7% от общего количества поисков за лето этого года.