В Минобороны рассказали, как распределят деньги из бюджета-2019

Проектом госбюджета на 2019 год на потребности Министерства обороны Украины предусмотрено 101,4 млрд грн, что составляет 2,57% ВВП.

Об этом сообщает профильное министерство.

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«По информации департамента финансов Министерства обороны Украины, проектом закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год, одобренным 15 сентября 2018 года Кабинетом Министров Украины, Министерству обороны Украины предусмотрено 101,4 млрд грн (2,57%) ВВП. В частности, для ГССТ (Государственная специальная служба транспорта – ред.), которая принята в состав Минобороны в 2018 году, – 8 млрд грн», – говорится в информации министерства.

Согласно сообщению, указанную сумму в 101,4 млрд грн планируется распределить следующим образом: 100,1 млрд грн будет составлять общий фонд, 1,3 млрд грн – специальный.

«Расходы 101,4 млрд грн, по сравнению с 2018 годом (86,6 млрд грн), увеличены на 14,8 млрд грн или на 17%», – говорится в письме Минобороны.

Кроме того, как отмечается, в проекте госбюджета на следующий год для сохранения кадрового потенциала армии учтены нормы по повышению размера денежного обеспечения военнослужащих, определенные в сентябрьском указе Президента. Речь идет об указе №283/218 «О решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября в 2018 г. «О предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год» по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны».

Среди приоритетов финансирования в 2019 году, согласно информации министерства, следующие: увеличение размеров денежного обеспечения военнослужащих, оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение войск, прежде всего операции Объединенных сил.