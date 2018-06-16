Украина больше всех в мире пострадала от сокращения зарубежных инвестиций

В 2017 году потоки прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом сократились на 23%, или почти на $0,5 трлн.

Об этом свидетельствуют данные нового доклада ООН о тенденциях в области прямых иностранных инвестиций.

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Причем снижение произошло на фоне повышения других макроэкономических показателей, таких как ВВП и расширение торговли.

Самое большое сокращение иностранных инвестиций пришлось на развитые страны – они недополучили $712 млрд. При этом из стран самый большой отток инвестиций в 2017 году наблюдался в США – $182 млрд.

Пострадали от потери инвестиций и страны с переходной экономикой, включая Южную Европу и СНГ, где дефицит составил 27%, или $47 млрд. Это самый низкий показатель за последние 13 лет.

Больше всех от сокращения инвестиций из-за рубежа пострадали Россия, Казахстан, Азербайджан и Украина. Уменьшились объемы притока иностранного капитала и в Грузию.

Объем инвестиций в развивающиеся страны остался примерно на том же уровне, что и в 2016 году. В результате мировая доля инвестиций в развивающиеся страны достигла 47%.

По данным отчета, развивающиеся страны составляют половину самых привлекательных для инвесторов стран, а самый большой получатель инвестиций – по-прежнему США, на втором месте – Китай. Приток инвестиций в Германию, Ирландию и Индонезию в прошлом году увеличился больше, чем вдвое.

Самыми крупными инвесторами остаются развитые страны – на них в 2017 году приходился один триллион долларов внешних вложений, или 71% всех инвестиций в мире.