Порошенко назвал три сферы, в которые зашли мощные инвестиции

Мощные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики, аграрный сектор и розничную торговлю привлекла наша страна за последние недели.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebоok.

“За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики – от норвежских инвесторов, в аграрный сектор – от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA”, – написал глава государства.

Он подчеркнул, что инвестиционный бум, который происходит в Украине, – это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов.